Son dakika! Arda Turan: "Fatih hoca, 'Arda'yı istiyorum' dedikten sonra transfer konusunu kapattım"

Galatasaray'a transfer olan Arda Turan, "Fatih hoca, ekranlar önünde 'Arda'yı istiyorum, herkes ikinci bir şansı hak eder.' dedikten sonra ben tamamıyla transfer konusunu kapattım" dedi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Turan, sarı-kırmızılı takıma tekrar gelişi ile ilgili olarak, "Fatih hoca, ekranlar önünde 'Arda'yı istiyorum, herkes ikinci bir şansı hak eder.' dedikten sonra ben tamamıyla transfer konusunu kapattım. O günden, bugüne kadar gelen tüm transfer tekliflerini hiç düşünmeden reddettim. Konu çok basitti. Hoca, benim için böyle bir şey diyorsa, ben sonuna kadar hocanın yanında dururdum. İlk önce Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Hayatımdaki bütün duyguları bana yaşattı ve beni hep iyi, özel hissettirdi. Bu transfer döneminde de kendimi yine özel hissetmemi sağladığı için ona çok teşekkür ederim" dedi.

2008 şampiyonluğunun çok önemli olduğunu söyleyen Turan, "Ben, Galatasaray'ın zor dönemlerine denk geldim kadro olarak. 30 yaş üstü daha iyi bilir. Biz, Galatasaray'da oynarken karşımızda Alex'ler, Tuncay'lar, çok güçlü Fenerbahçe takımları vardı. Maddi olarak çok öndeydi. Hem bütçe olarak hem de oyuncu kadrosu olarak daha gerideydik. 2005-2006 şampiyonluğu çok önemlidir, 2008 şampiyonluğu ondan daha önemlidir. Tarihteki en önemli lig şampiyonluğu olabilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL