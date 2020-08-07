Son dakika... Ardahan'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA muhabirine, Dirsekkaya köyünde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı kişilerin belirlendiğini belirtti.

Bu sebeple köyün Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı aktaran Öner, "Salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla 7 gün süreyle köy giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınmasına karar verilmiştir. Durumun seyrine göre karantina uzatılabilir." ifadelerini kullandı.

Öner, salgınla başarılı olmanın her vatandaşın üzerine düşeni yapmasıyla mümkün olacağını belirtti.

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yola çıktıklarını anımsatan Öner, şöyle konuştu:

"Tabii ki bu tek taraflı kişinin gayretiyle olmuyor. Herkes üzerine düşeni yapmasıyla mümkün. Özellikle temizlik, mesafe, maske gibi kurallardan taviz vermemiz lazım. Sonuçta bizim, yani kendi sağlığımız için bunları yapıyoruz. Ne kadar kurallara uyarsak o kadar sağlığımız da iyi olur. Ben Ardahanlı hemşehrilerimden daha çok kurallara uymalarını istiyorum."

Karantinaya alınan Dirsekkaya köyünün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kontrol altına alınırken, sağlık ekiplerince de filyasyon çalışması başlatıldı.