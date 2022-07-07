Kazada yaralanan sürücü ile Fatma Merve Gök (33) ve Kuzey Gök (1) ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Balıkesir 'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, biri bebek 3 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Balıkesir'de bariyere çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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