Son dakika... Başkan Beyoğlu'ndan sosyal mesafeli ev ziyaretleri - Son Dakika

Son dakika... Başkan Beyoğlu'ndan sosyal mesafeli ev ziyaretleri

Son dakika habere göre Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye başladı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye başladı.

Sivaslıların çorbalara kattığı mor çiçekler zehirli çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor


AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs salgını sürecinde gerçekleştirdiği mahalle ve esnaf çıkarmalarına ev ziyaretlerini de ekledi. Başkan Beyoğlu, Mevlana Halit, Fatih ve Şeyh Şamil mahallelerinde arka arkaya ziyaretlerde bulunarak vatandaşlara misafir oldu. Ziyaretlere AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu da katıldı.


Yeni normal hayatın ruhuna uygun ziyaretler


Ziyaretler sırasında kadınlara ve çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni normal hayatın ruhuna uygun olarak bu ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların yanında olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını söyledi. Beyoğlu, ziyaret sırasında yakın ilgi gösterdiği çocuklarla hem oynadı hem şakalaşarak eğlenceli anlar geçirmelerini sağladı.


Pandemi sürecini milletle bir arada olmaya engel görmediklerini kaydeden Beyoğlu, aksine salgın sürecinin dayanışma ruhunu artırmasını amaçladıklarını vurguladı. Ziyaret sırasında sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunmayı ihmal etmeyen Beyoğlu, "Millet olarak alacağımız tedbirler son derece basit. Sağlık Bakanımızın her gün sıklıkla vurguladığı üzere sosyal mesafeye uyacağız, maske kullanacağız, temizliğe özen göstereceğiz ve yakın teması keseceğiz. Milletimiz feraset sahibidir ve bunu daha fazla yapacağından şüphemiz yok. Milletimizin kapısını çalarak, sorunlarını çözüp dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika... Başkan Beyoğlu'ndan sosyal mesafeli ev ziyaretleri - Son Dakika

Son Dakika

21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazanın raporu ortaya çıktı! Hız limitine uymamış 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:04 Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:22 AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 10:02 Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı 09:32 Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
20:55
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 21:40:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Başkan Beyoğlu'ndan sosyal mesafeli ev ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]