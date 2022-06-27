Son Dakika | CHP'li Özel Duyurdu: "Suçişleri Bakanı Kendisine Cevaben 'Yalancı' ve 'Sahtekar' Dediğim İçin 1 Milyon TL'lik Tazminat Davası Açmış" - Son Dakika
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Son Dakika | CHP'li Özel Duyurdu: "Suçişleri Bakanı Kendisine Cevaben 'Yalancı' ve 'Sahtekar' Dediğim İçin 1 Milyon TL'lik Tazminat Davası Açmış"

27.06.2022 13:40
Son Dakika | CHP'li Özel Duyurdu: "Suçişleri Bakanı Kendisine Cevaben 'Yalancı' ve 'Sahtekar' Dediğim İçin 1 Milyon TL'lik Tazminat Davası Açmış"

Son dakika haberlerine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine 1 milyon TL'lik tazminat davası açtığını, "Milletvekillerine 'şerefsiz', Genel Başkanımıza 'yalancı' diyen Suçişleri Bakanı kendisine cevaben 'yalancı' ve 'sahtekar' dediğim için 1 milyon TL’lik tazminat davası açmış. Bizleri susturacağını zannediyor. Hak ettiğinden bir kelime eksiğini söylersek senden beter olalım" açıklaması ile duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine 1 milyon TL'lik tazminat davası açtığını, "Milletvekillerine 'şerefsiz', Genel Başkanımıza 'yalancı' diyen Suçişleri Bakanı kendisine cevaben 'yalancı' ve 'sahtekar' dediğim için 1 milyon TL'lik tazminat davası açmış. Bizleri susturacağını zannediyor. Hak ettiğinden bir kelime eksiğini söylersek senden beter olalım" açıklaması ile duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında tazminat davası açtığını duyurdu. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Milletvekillerine 'şerefsiz', Genel Başkanımıza 'yalancı' diyen Suçişleri Bakanı kendisine cevaben 'yalancı' ve 'sahtekar' dediğim için 1 milyon TL'lik tazminat davası açmış. Bizleri susturacağını zannediyor. Hak ettiğinden bir kelime eksiğini söylersek senden beter olalım."

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Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | CHP'li Özel Duyurdu: 'Suçişleri Bakanı Kendisine Cevaben 'Yalancı' ve 'Sahtekar' Dediğim İçin 1 Milyon TL'lik Tazminat Davası Açmış' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | CHP'li Özel Duyurdu: "Suçişleri Bakanı Kendisine Cevaben 'Yalancı' ve 'Sahtekar' Dediğim İçin 1 Milyon TL'lik Tazminat Davası Açmış" - Son Dakika
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