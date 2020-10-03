Son dakika! Denizli'de yaralı köpeğe jandarma şefkati - Son Dakika

Denizli'de, Jandarma Çevre Koruma Timi tarafından yolda bacağından yaralı halde bulunan köpek tedavi altına alındı.

İl Jandarma Çevre Koruma Timi ekipleri, Honaz ilçesi Göz mevkisinde yaptıkları rutin uygulama sırasında, sağ arka ayağı yaralı halde köpek buldu.

Ekipler, yaralı köpeği jandarma karakoluna götürdü.

Jandarma ekipleri, mama ve su verdikleri köpeği, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim etti.