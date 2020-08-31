Son dakika! Ders zili evlerde çaldı - Son Dakika

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Öğrenciler uzaktan eğitim ile ders başı yaptı

İSTANBUL - Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı uzaktan eğitim ile başladı. İstanbul'da iki kardeş evlerinde EBA'dan uzaktan eğitim ile ders başı yaptı. Yaz tatilinin ardından yeniden uzaktan eğitim ile ders başı yapan öğrenciler, okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini belirtti.

Bugün uzaktan eğitimle başlayan 2020/2021 eğitim öğretim yılında öğrenciler uzaktan eğitim ile ders başı yaptılar. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da 2020/2021 eğitim ve öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Yaz tatilinin ardından uzaktan ders eğitim ile tekrar ders başı yapan öğrenciler, okulu ve arkadaşlarını çok özlediklerini belirtti.

"EBA TV'nin içeriklerini çok başarılı buluyorum"

Bu sürecin tüm dünyanın içerisinde olduğunu söyleyen öğrenci velisi Burak Varlık, "Bu durum kolay bir şey değil insanların alışkanlıkları var. Bu durumla çocuklar yeni bir düzene geçmeye çalıştılar. Öğrencilerin sürece alıştıklarını düşünüyorum. Tabi bu farklı ortam, öğrencilerin sosyalleşmesini biraz zorlaştırıyor fakat içerikleri çok beğeniyorum. Öğrenciler izlerken ve tekrarlarını izlerken başlarında durmaya çalışıyorum ve bilmediklerini öğretmeye çalışıyorum. Bu tarz eğitimler yurt dışında var salgın nedeniyle de Türkiye'de mecburi olmak durumunda kaldı. Temel konuların öğretmenlerle bire bir işlenmesi ve bunun dışında da EBA'dan içeriklerin takip edilmesi bu süreci en kolay atlatacağımız bir durum oldu. Ayrıca sınıf öğretmenleri çeşitli programlar üzerinden bağlanarak canlı derste yapıyorlar. EBA TV'nin içeriklerini çok başarılı buluyorum" şeklinde konuştu.

"Salgın dönemi geçerse arkadaşlarımla görüşeceğim"

Okulların açıldığı için çok heyecanlı olduğunu belirten öğrenci Fehim Varlık, "Derslerimi evde izleyerek takip ediyorum. Salgın dönemi geçerse arkadaşlarımla görüşeceğim. Okulu ve arkadaşlarımı çok özledim" ifadelerini kullandı.

"EBA ile derslerden geri kaldığımızı düşünmüyorum"

Pandemiden dolayı okula gidemediklerini belirten öğrenci Mustafa Fatih Varlık, "Derslerimizi internet üzerinden takip ediyoruz. Okuldaki gibi olmasa da EBA'dan derslerden geri kaldığımızı düşünmüyorum. Hocamızla canlı bağlantı yaparak okul açılınca hangi dersleri yapacağımızı anlatıyor" dedi.

(UGR-ACÖ-E)