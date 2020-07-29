Son dakika güncel: ABD, Almanya'daki 11 bin 900 askerini geri çekiyor - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Almanya'da bulunan 11 bin 900 Amerikan askerini geri çekeceklerini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Almanya'daki askerlerini geri çekmeye hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper bugün düzenlediği basın toplantısında, 11 bin 900 askerin Almanya'dan geri çekileceğini ifade etti. Esper, ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) planına göre geri çekilen askerlerin diğer bölgelere sevk edileceğini söyledi. Esper'in açıklamasına göre askerlerden 6 bin 400'ü ABD'ye dönecek diğerleri ise İtalya ve Belçika'ya konuşlandırılacak.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Almanya'da bulunan Amerikan askerlerinin sayısının 35 binden 25 bine düşürüleceğini duyurmuştu. - WASHINGTON