Son dakika gündem: Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
13.10.2020 12:53
Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de tedavi gören Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
İzmir'de tedavi gören Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Aydın Tabip Odası Başkanlığından Ege Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü'ye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Tabip Odası Başkanımız Op. Dr. Esat Ülkü'yü Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve sağlık camiasının başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
Ülkü, Ekim'in ilk haftasında yakalandığı Kovid-19 salgınından dolayı tedavi altına alınmıştı.
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