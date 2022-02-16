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Son dakika gündem: İngiltere Savunma Bakanı Wallace: "Rusya ayağını gazdan çekmedi" - Son Dakika

Son dakika gündem: İngiltere Savunma Bakanı Wallace: "Rusya ayağını gazdan çekmedi"

16.02.2022 15:27
Son dakika gündem: İngiltere Savunma Bakanı Wallace: "Rusya ayağını gazdan çekmedi"

Son dakika haberler: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "Rusya'nın bazı güçlerinin üslerine geri döndüğü iddiasına rağmen ayağını hala gazdan çekmediğini" söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, " Rusya'nın bazı güçlerinin üslerine geri döndüğü iddiasına rağmen ayağını hala gazdan çekmediğini" söyledi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Wallace, Sky News'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın sözleri ile değil eylemleriyle değerlendirileceğini ve "geri çekilme kanıtı görmediklerini" belirtti.

Wallace, ABD istihbarat raporlarında işgalin 16 Şubat'ta başlayacağının öne sürüldüğünün hatırlatılması üzerine, kendisinin hiçbir zaman bir tarih vermediğini ifade ederek "Çünkü gördüğüm tüm istihbaratlarda mesele tarihler değil, mesele önemli miktardaki gücün varlığıydı." diye konuştu.

Rusların "ayağını gazdan çekmediğini" belirten Wallace, NATO'nun "gerilimi azaltmak için çalışacağını" ancak Rusya'nın "harekete geçirmesi durumunda Ukrayna'yı ezecek gücü olduğunu" söyledi.

İngiliz Bakan, bu nedenle birliklerin geri çekilmesi suretiyle gerilimi net şekilde azaltmaları ve aynı zamanda Rusya ile müzakere yapmaları gerekeceğini dile getirdi.

Karada hem Belarus hem de Ukrayna sınırında 130 binden fazla Rus askeri olduğunu aktaran Wallace, denizde de çıkarma, savaş ve füze gemileri bulunduğunu, bunun da Ukrayna açısından çok büyük bir hazır birlik kuvveti tarafından kuşatılma anlamına geldiğini kaydetti.

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Ben Wallace, Ukrayna, England, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İngiltere Savunma Bakanı Wallace: 'Rusya ayağını gazdan çekmedi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: İngiltere Savunma Bakanı Wallace: "Rusya ayağını gazdan çekmedi" - Son Dakika
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