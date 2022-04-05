Son dakika gündem: Kayıp öğretmen ormanlık alanda kaza yapmış halde bulundu - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kayıp öğretmen ormanlık alanda kaza yapmış halde bulundu

05.04.2022 17:35
Son dakika gündem: Kayıp öğretmen ormanlık alanda kaza yapmış halde bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale'de yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu öğretmen, polis ekiplerinin takibi sayesinde ormanlık alanda aracıyla kaza yapmış halde bulundu.

Çanakkale'de yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu öğretmen, polis ekiplerinin takibi sayesinde ormanlık alanda aracıyla kaza yapmış halde bulundu.

Bayramiç ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesinde görev yapan felsefe öğretmeni Seher Güllüce'den (49) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Güllüce'nin en son dün saat 07.30 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı Erenköy köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonundan 17 ABH 749 plakalı otomobiline yakıt alırken görüldüğünü tespit etti.

Telefon sinyalini takip ederek Güllüce'nin buradan Ezine ilçesi yönüne gittiğini belirleyen ekipler, kaza yapmış olabileceği şüphesiyle yol kenarlarında arama yaptı. Güllüce, ekiplerin dikkati sayesinde Derbent mevkisinde aracıyla kaza yapmış halde bulundu.

Otomobili kara yolunun bittiği noktadan ormanlık alana devrildiği belirlenen Seher Güllüce'nin, araçtan çıkamadığı için yaklaşık 30 saattir yardım beklediği anlaşıldı.

Ezine Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Güllüce, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seher Güllüce'nin yapılan ilk kontrollerinde vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edildi.

Son dakika gündem: Kayıp öğretmen ormanlık alanda kaza yapmış halde bulundu
Son dakika gündem: Kayıp öğretmen ormanlık alanda kaza yapmış halde bulundu
Son dakika gündem: Kayıp öğretmen ormanlık alanda kaza yapmış halde bulundu
Son dakika gündem: Kayıp öğretmen ormanlık alanda kaza yapmış halde bulundu

YORUMLAR
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36 saattir kayıp olan öğretmen kaza yaptığı arabada bulundu 36 saattir kayıp olan öğretmen kaza yaptığı arabada bulundu

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Bayramiç, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kayıp öğretmen ormanlık alanda kaza yapmış halde bulundu - Son Dakika


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