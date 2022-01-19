Balıkesir'de Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçının bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Pazar günü göle açılan ve kendisinden haber alınamayan Osman Arı'yı (61) arama çalışmaları devam ediyor.

Arı'ya ulaşamayan AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başladı.

İnsansız hava aracı (İHA) ile de yapılan tarama çalışmaları sonucunda da Arı'ya ulaşılamazken, iki iz takip köpeğinin de yaptığı aramalarda bir sonuç elde edilemedi.

AFAD, jandarma, itfaiye ekiplerinin su altı ve üstünde yaptığı çalışmalara, İstanbul Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi de dahil edildi.

Timin su altı kameralarıyla yaptığı incelemeler ve aramalar devam ediyor.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Havanın soğuk olması nedeniyle AFAD tarafından olay yerine iki çadır kuruldu.

Türk Kızılay Gönen temsilciliği ile Manyas Belediyesi de ekiplere kumanya ve yemek ikramında bulunuyor.