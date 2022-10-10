Son dakika haber! Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber! Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü

10.10.2022 16:07

Son dakika 3. sayfa haberine göre Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü Bağcılar'da bir inşaatın temeline demir indiren vincin devrilmesi sonucu vinç operatörü hayatını kaybetti.

Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü

İSTANBUL - Bağcılar'da bir inşaatın temeline demir indiren vincin devrilmesi sonucu vinç operatörü hayatını kaybetti. Vincin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna devrilmemesi büyük bir faciayı önledi. Devrilen vinç 3 saat süren çalışmanın ardından inşaat temelinden kaldırıldı.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde bir inşaatın temel çalışmasında görevli vinç devrildi. Vinçte bulunan operatör ise devrilen vinçten temele düşerek hayatını kaybetti. Muhabbet Talha Yaşar isimli vinç operatörü 3 saat süren çalışmanın ardından cansız bedeni düştüğü yerden çıkartıldı. Vinçin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna devrilmemesi ise büyük bir facianın önüne geçti. Kazanın yaşandığı inşaat alanı havadan görüntülendi. Vinçi düştüğü temelden kaldırma çalışmaları sırasında cadde araç trafiğine kapatıldı.

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İstanbul'da 2 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul'da 2 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı İSTANBUL ? BAĞCILAR'DA 31 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI İSTANBUL ? BAĞCILAR'DA 31 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Kaynak: İHA

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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