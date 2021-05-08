Son dakika haber! Aydın'da bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili yakalanan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde yayaya çarpıktan sonra olay yerinden kaçan, sonrasında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aydın - İzmir kara yolu Ömerbeyli Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrası kaçtıktan sonra yakalanan sürücü A.D'nin (69) İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

İfadesinde yayaya çarptığını, panikle olay yerinden kaçtığını itiraf eden A.D, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

-Olay

Dün, Aydın-İzmir kara yolu Ömerbeyli Mahallesi kavşağı yakınlarında ceset görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, ölen kişinin 41 yaşındaki Yaşar Çetin olduğu belirlenmişti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibinin olay yerinde bir otomobile ait kırık araç farı bulması üzerine yürütülen çalışmaların ardından şüpheli A.D, Efeler ilçesindeki evinde gözaltına alınmıştı.