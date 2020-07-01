Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı kıraathane baskınlarında 2 adet kumar makinesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri bazı kıraathanelerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bulunan 2 kıraathaneye baskın düzenlendi. Yapılan baskında, sigaramatik olarak tabir edilen 2 adet Kumar Makinesi, makinelerin içerisinde 13 adet sigara, toplam 354 Türk Lirası para ele geçirildi. Polis tarafından sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - AYDIN