Son dakika haber... Büyükçekmece'de engelli ağabeyini silahla öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber... Büyükçekmece'de engelli ağabeyini silahla öldürdü

26.06.2022 23:54
Son dakika haber... Büyükçekmece'de engelli ağabeyini silahla öldürdü

Son dakika haberler... BÜYÜKÇEKMECE'de İbrahim Enes Kaplan, zihinsel engelli olduğu öğrenilen ağabeyi Kadir Kaplan'ı silahla ateş ederek öldürdü.

BÜYÜKÇEKMECE'de İbrahim Enes Kaplan, zihinsel engelli olduğu öğrenilen ağabeyi Kadir Kaplan'ı silahla ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli kardeşin cinayeti itiraf ettiği ilk ifadesinde, acılarından kurtarmak için ağabeyini öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Güzelce Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Kadir Kaplan (35) evlerinde kardeşi İbrahim Enes Kaplan (28) tarafından silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, İbrahim Enes Kaplan polis ekiplerince gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İbrahim Enes Kaplan, cinayeti itiraf ettiği ilk ifadesinde acılarından kurtarmak için ağabeyini öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulunurken, Kadir Kaplan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kardeş İbrahim Enes Kaplan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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BÜYÜKÇEKMECE'DE ENGELLİ AĞABEYİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ BÜYÜKÇEKMECE'DE ENGELLİ AĞABEYİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ
Kaynak: DHA

Kadir Kaplan, İbrahim Enes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Büyükçekmece'de engelli ağabeyini silahla öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Büyükçekmece'de engelli ağabeyini silahla öldürdü - Son Dakika
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