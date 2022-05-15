Son dakika haber... Çeşme'deki cinayetin 2 zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Çeşme'deki cinayetin 2 zanlısı tutuklandı

15.05.2022 18:53
Son dakika haber... Çeşme'deki cinayetin 2 zanlısı tutuklandı

Son dakika haber... İzmir'in Çeşme ilçesinde işlenen cinayetin 2 zanlısı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, adliyeye sevk edilen ve suçlarını itiraf eden 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde işlenen cinayetin 2 zanlısı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, adliyeye sevk edilen ve suçlarını itiraf eden 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kayıp olduğu ihbarı yapılan ve bekçilik yaptığı öğrenilen Adem Tan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 12 Mayıs Perşembe günü, Mamur Baba bölgesinde öldürüldüğü belirlenen Adem Tan ile ilgili 13 Mayıs Cuma günü Çeşme Emniyet Müdürlüğü'ne ihbar gelirken, harekete geçen ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Ü.G. ve N.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan sorguda cinayeti işlediklerini itiraf eden Ü.G. ve N.T. adlı zanlılar, Çeşme Adliyesi'ndeki yargılamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Mayıs, Polis, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Çeşme'deki cinayetin 2 zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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