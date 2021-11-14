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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi: (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi: (2)

14.11.2021 21:17
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi: (2)

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençliğin, milletin geleceği ve medarıiftiharı olduğunu belirterek, "Bunları biz sağa sola, affedersiniz ahlaksız bir yapıya kaptıramayız. Onun için yatırımlarımızı gençlik üzerinde yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençliğin, milletin geleceği ve medarıiftiharı olduğunu belirterek, "Bunları biz sağa sola, affedersiniz ahlaksız bir yapıya kaptıramayız. Onun için yatırımlarımızı gençlik üzerinde yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünkü Çanakkale ziyareti sırasında, Troya Müzesi'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı.

Erdoğan, Ceren Ercan isimli gencin, seçilme yaşı 18'e indirildiğinde muhalefetin "Gençlere ülke yönetimi mi teslim edilir" dediğini ancak şimdi gençlerden oy beklediğini ifade ederek, "Bu ikilemci siyaseti nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna "Ceren, öyle bir yere böyle vurdun ki hani Müslüm Baba'nın biliyorsun 'damardan girmek' gibi bir özelliği vardı, Ceren sen de tam damardan girdin." karşılığını verdi.

Seçilme yaşının o dönem 30 olduğunu, bunu 18'e çektiklerini söyleyen Erdoğan, "Bu millet Fatihlerin torunları." dedi.

Erdoğan, seçilme yaşının önce 25 yapılmasını düşündüklerini anlatarak, "Ardından dedik ki dünyada bunun örnekleri de var seçme de seçilme de 18 olsun." diye konuştu.

"Gençliği seven biziz"

Bu durumun getirdiklerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Bu gençliğinize güvenmeyi getiriyor, biz gençliğimize güveniyor muyuz? Güveniyoruz. O zaman tabii ki bunu 18'e indirelim. Şimdi Ceren'in söylediği çok çok önemli, yani daha önce iktidarlarında bu gençliği kalkıp da muhatap almayan, onlara böyle bir imkanı vermeyen bu muhalefet, şimdi biz seçme seçilme yaşını 18'e çekince şimdi gençlik üzerinde hesaplar yapmaya başladılar. 'Biz gençliği şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz' hepsi yalan. Gençliği seven biziz." dedi.

Göreve geldiklerinde üniversite için harç alındığını, burs ödemelerinin 45 lira olduğunu hatırlatan Erdoğan, burs ödemesini ilk etapta 300-400 lira seviyelerine çıkardıklarını, şimdi ise bu miktarın 600 liraya geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisansüstü öğrencilerin burs imkanlarını daha da artırdıklarını, doktorayı adeta asgari ücrete çıkardıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları yapan biziz, bunları biz yaptığımız halde kalkıp hala utanmadan, sıkılmadan gençleri sevmekten, gençlere muhabbetten bahsediyorlar. Yok ya gençliğin sevdalısı biziz çünkü bu gençlik bu milletin geleceğidir, bu gençlik bu milletin medarıiftiharıdır. Bunları biz sağa sola, affedersiniz ahlaksız bir yapıya kaptıramayız. Onun için yatırımlarımızı gençlik üzerinde yapıyoruz. Şimdi ne diyorlar? 'X kuşağı, Z kuşağı, Y kuşağı' bütün bunlara karşı hepsi güzel de biz de şimdi ne diyoruz? Biz de Teknofest kuşağı... ve gerçekten akıl, zeka, bütün bunlarla beraber artık uzaya oynayan bir gençlik, uzaya yatırım yapan bir gençlik yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu konuda Teknofest kuşağı Türkiye'de çok ciddi rağbet görmeye başladı ve onlarla da iftihar ediyoruz, yatırımlarımızı onun üzerine yapıyoruz."

Salih Gedikoğlu isimli gencin, sporcu geçmişini hatırlatarak, "Geçmişe dönme şansınız olsaydı, tekrar bir tercih yapma şansınız olsaydı futbolu mu yoksa zorlu siyaseti mi tercih ederdiniz?" şeklindeki sorusu üzerine ise Erdoğan, "Artık siyasette malum ciddi bir mesafe aldık, çünkü hizmete aşık olduğumuza göre, hizmette aldığımız mesafe var." karşılığını verdi.

Futbolun yanında şimdi baskette de mesafe aldığını ifade eden Erdoğan, "Mehmet kardeşimle beraber karşılıklı oynuyoruz ama Mehmet kardeşlerimi şu ana kadar hep yendik. Daha henüz bizi yenemediler. Fena değilim değil mi yani orada da? Şu anda ömrümüzü geri dönmek vesaire bu hesabı yapmadan millete hizmet yolunda, millet bize ne kadar görev verirse bu görevde inşallah milletimin hizmetkarıyım ve bu hizmette de bütün tecrübemi, deneyimimi, arkadaşlarımızla kardeşlerimizle beraber bu millet uğrunda yorulacağız, yorulmaya mecburuz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, dünyadaki liderler içerisinde en kıdemli liderin kendisi olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Tabii bunu 'ben' diye söylemek istemiyorum, sadece dünyadaki diğer liderlere göre konumumuzu ifade edeyim ki milletim kimin kim olduğunu bilmesi bakımından bu önemli. Milletim bu görevi bize verdiği için, böyle bir kıdemi bize yakıştırdığı için şu ana kadar hamdolsun belediye başkanlığı yıllarından itibaren gerek başbakanlık yıllarım gerek cumhurbaşkanlığı yıllarım olmak üzere hamdolsun milletimize hizmette gerek ulusal, gerek uluslararası platformda milletim bize böyle bir görevi yükledi ve kıdem noktasında da iyi bir konuma taşıdı. Bundan sonraki süreçte de milletim bu görevi bize verirse yine milletimize hizmetkarlığa devam ederiz, yapacağımız çok iş var. İşte 18 Mart Köprüsü gibi abide eserleri inşallah yapmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yola çıkarken "Dört temel unsur üzerinde Türkiye'yi ayağa kaldıracağız" dediklerini, bunların eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu hatırlatarak, "Bunun üzerinde ne var? Bunun üzerinde tarım var, bunun üzerinde ulaşım var, bunun üzerinde dış politika var, bunun üzerinde enerji var vesaire. Biz bunlarla birlikte yürüdük mü? Yürüdük." dedi.

(Sürecek)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi: (2)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi: (2) - Son Dakika
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