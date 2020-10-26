İbrahim Kalın: Karabağ, eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak - Son Dakika

İbrahim Kalın: Karabağ, eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak
26.10.2020 13:51
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Karabağ'ın eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacağını belirtip, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Karabağ'ın eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacağını belirtip, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meseleyi güzel özetledi: 'Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor.' Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak. Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek" dedi.
ANKARA, -
Son Dakika Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir? 6 aylık hamile eşinin gözleri önünde öldürülmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü