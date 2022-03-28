Hatalı dönüş faciayla sonuçlandı: Baba ve oğlunu ölüm ayırdı - Son Dakika
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Hatalı dönüş faciayla sonuçlandı: Baba ve oğlunu ölüm ayırdı

28.03.2022 13:43
Hatalı dönüş faciayla sonuçlandı: Baba ve oğlunu ölüm ayırdı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde U dönüşü yasağı olan yol ayrımında dönüş yaptığı iddia edilen otomobil ile panelvan çarpıştı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde U dönüşü yasağı olan yol ayrımında dönüş yaptığı iddia edilen otomobil ile panelvan çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü yaralanırken, 17 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, Çorlu- Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi mevkiindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden H.K. idaresindeki otomobil, U dönüşü yasağı olan yol ayrımından Çerkezköy istikametine dönüş yaptığı sırada Çorlu istikametine seyreden Ö. S. yönetimindeki panelvan kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü H.K. ve yanında bulunan oğlu Salih Karakuş (17) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Salih Karakuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY YOKTU"

Kazayla ilgili konuşan panelvan kamyonet sürücüsü Özcan Suçin, "Otomobil, Çorlu istikametine giderken Çerkezköy istikametine U dönüşü yaptı. Ben de yeşil ışıkta geçtim, birden önüme çıktı ve yapabileceğim bir şey yoktu" dedi.

(Hüseyin Tayyar/İHA)

Hatalı dönüş faciayla sonuçlandı: Baba ve oğlunu ölüm ayırdı
Hatalı dönüş faciayla sonuçlandı: Baba ve oğlunu ölüm ayırdı
Hatalı dönüş faciayla sonuçlandı: Baba ve oğlunu ölüm ayırdı
Hatalı dönüş faciayla sonuçlandı: Baba ve oğlunu ölüm ayırdı
Hatalı dönüş faciayla sonuçlandı: Baba ve oğlunu ölüm ayırdı

YORUMLAR
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Tekirdağ'da otomobille minibüs çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Tekirdağ'da otomobille minibüs çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 1 yaralı Otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 1 yaralı

Çerkezköy, Otomobil, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatalı dönüş faciayla sonuçlandı: Baba ve oğlunu ölüm ayırdı - Son Dakika


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