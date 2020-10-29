Son dakika haber... Hentbolun duayenleri şehit emniyet Müdürü Okkan anısına Sakarya'daki organizasyonda buluşacak

Diyarbakır'da 2001 yılında uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan anısına Sakarya'da "Türkiye Hentbol Duayenleri Buluşması" gerçekleştirilecek.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bayraktepe tesislerinde düzenlenen imza töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol Duayenleri Platformu iş birliğinde gelecek yıl haziran ayında ulusal bir organizasyona imza atacaklarını bildirdi.

Babaoğlu, "Diyarbakır Emniyet Müdürüyken 24 Ocak 2001 yılında hainler tarafından 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan'ın adını taşıyan bu organizasyon büyük önem taşıyor. Devletinin ve milletinen emrinde, halkın gönlüne taht kuran şehidimizi ve tüm şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum." dedi.

Adapazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nurcan Tabakoğlu da hentbol duayenlerini ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Türkiye Hentbol Duayenleri Platformu Başkanı Ahmet Türe ise hentbolda Türkiye'de önemli isimleri her yıl bir araya getirdiklerini dile getirerek, " Eskişehir'de tanıştığım şehit Ali Gaffar Okkan anısına 2021 yılında önemli buluşma gerçekleştireceğiz. Hendek'te bu organizasyonun çıtasını daha da yukarıya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.