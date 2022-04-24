Son dakika haber: İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

24.04.2022 00:57
Son dakika haber: İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberleri: İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Yalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İzmir yönünden gelen Baba Y. idaresindeki 35 NIC 15 plakalı kamyonet ile Halil B. Yönetimindeki otomobil plaj kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler Baba Y. ile Halil B. ve yolcular Sezgin M. ile Refik G. yaralandı. 26 RY 216 plakalı otomobilde bulunan sürücü Halil B. ve yolcu Refik G. çarpışma neticesinde hasar gören araçta sıkıştı. Yaralanan yolcular olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılara olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından yaralı Halil B. İzmir'de başka bir hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - İZMİR

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Otomobil, Aliağa, İzmir, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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