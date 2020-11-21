Son dakika haber | Japonya'dan "Ertuğrul faciası" adımı - Son Dakika

Son dakika haber | Japonya'dan "Ertuğrul faciası" adımı

21.11.2020 10:09
Son dakika haber | Japonya'dan

Son dakika haber: Japonya'da hükümete bağlı çalışan Kültür İşleri Konseyi, Ertuğrul Fırkateyni faciasının yaşandığı bölgenin milli kültür varlığı statüsüne alınmasına karar verdi.

Japonya'da hükümete bağlı çalışan Kültür İşleri Konseyi, Ertuğrul Fırkateyni faciasının yaşandığı bölgenin milli kültür varlığı statüsüne alınmasına karar verdi.

Japonya'nın Türkiye ile uzun süredir devam eden dostluğunun başlangıcı olarak görülen Ertuğrul Fırkateyni faciası ile ilgili Japonya'dan yeni bir adım geldi. Hükümete bağlı Kültür İşleri Konseyi'nin dün gerçekleştirdiği toplantıda faciaya ev sahipliği yapan Wakayama eyaletinin Kushimoto kasabasındaki tarihi olayla ilişkili bölgelerin "milli kültür varlığı" statüsüne alınmasına karar verdiği bildirildi. Fırkateynin çarptığı Funagora Resifi ve kurbanların mezarlarının bulunduğu şehitliği de içeren kararın Japonya ve Türkiye arasındaki tarihi bağları anmak amacıyla alındığı belirtildi.

Müjdeli haberi Twitter hesabından paylaşan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ise resmi prosedürlerin tamamlanmasıyla alanın Japonya Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına alınacağını belirtti.

Dostluğun temeli

Padişah II. Abdülhamid'in 1887 yılında Japon Prens Komatsu Akihito'nun bir savaş gemisiyle İstanbul'u ziyaret etmesinin ardından Japonya'ya iade-i ziyaret yapılmasını emretmesi sonrası ülkeye gelen Ertuğrul Fırkateyni, dönüş yolunda fırtına nedeniyle kayalara çarparak batmıştı. 18 Eylül 1890'da meydana gelen kazada 587 asker şehit olurken, 69 mürettebat bölge halkının da yardımıyla kurtarılmıştı. Japonya-Türkiye dostluğunun mihenk taşlarından biri olarak tarihe geçen facia, bir sinema filmine de konu olmuştu. - TOKYO

Son dakika haber | Japonya'dan Ertuğrul faciası adımı
Son dakika haber | Japonya'dan Ertuğrul faciası adımı
Son dakika haber | Japonya'dan Ertuğrul faciası adımı

Kushimoto, Japonya, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Japonya'dan 'Ertuğrul faciası' adımı - Son Dakika


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