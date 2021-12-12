Son dakika haber... Kocaeli'de çulluk avı sırasında kazara vurulan avcı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çulluk avı sırasında kazara vurulan avcı tedavi altına alındı.
Çalköy Mahallesi'nde ormanlık alanda farklı avcı gruplarının çulluk avı sırasında Ufuk E, el ve yüzüne saçma isabet etmesiyle yaralandı.
Yaralı avcı, arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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