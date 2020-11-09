Son dakika haber... Kovid-19 denetim ekipleriyle toplantı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele yapan denetim ekipleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Eşref Akça başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önal, Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır, diğer kurum amirleri ve yetkililer katıldı.

Toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugüne kadar yapılan denetimler değerlendirilerek, kurallara uymayan işletmelere yapılan uyarı ve ceza oranları görüşüldü.

Ekip başkanlarından vaka sayılarının azalmasına yönelik görüş ve öneriler alındı.

Denetimlerin sürekliliğinin önemine dikkat çeken Akça, kuralları ihlal eden vatandaşların ve işletmecilerin salgının önlenmesine yönelik kurallara uyarak tedbirli davranmaları gerektiğini vurguladı.