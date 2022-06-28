Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tahsin Etli ile Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan US da kazada yaralanan orman işçilerini Dinar Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Son dakika: Mürsel Alban'dan Marmaris'teki Orman Yangınıyla İlgili İktidara Tepki: 'Olmayan Helikopteri Varmış Gibi Anlatmak Doğru Değil'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Marmaris'teki orman yangınından dönen arazözün Afyonkarahisar'da devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı - Son Dakika

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