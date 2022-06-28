Son dakika haber... Marmaris'teki orman yangınından dönen arazözün Afyonkarahisar'da devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Marmaris'teki orman yangınından dönen arazözün Afyonkarahisar'da devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı

28.06.2022 19:09
Son dakika haber... Marmaris'teki orman yangınından dönen arazözün Afyonkarahisar'da devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı

Son dakika haber... Muğla'daki orman yangınından Kayseri'ye dönen arazözünün Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 4 orman işçisi yaralandı.

Muğla'daki orman yangınından Kayseri'ye dönen arazözünün Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 4 orman işçisi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangından döndüğü bildirilen Metin Billor (48) idaresindeki Kayseri Orman İşletme Müdürlüğüne ait 38 VZ 674 plakalı arazöz, Dinar - Çay kara yolu Çiçektepe köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan orman işçileri Abdullah Doğan, (37) Mustafa Akpınar (33) ile İsmail Çeltik (28) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tahsin Etli ile Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan US da kazada yaralanan orman işçilerini Dinar Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Karahisar, Marmaris, Kayseri, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Marmaris'teki orman yangınından dönen arazözün Afyonkarahisar'da devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Marmaris'teki orman yangınından dönen arazözün Afyonkarahisar'da devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı - Son Dakika
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