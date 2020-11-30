Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında anaokulu ve anasınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020 - 4 Ocak 2021 döneminde ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Öte yandan Muğla'da yeme-­içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti vermesi, dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine karar verildi.