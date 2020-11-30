Son dakika haber: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sudan'ın adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkartılması ve Etiyopya'daki gelişmeleri görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirme yolları, ortak önem arz eden bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Taraflar, Sudan'ın gelecek haftalarda teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartılmasına ilişkin düzenlemeler ve Etiyopya'da barışı sağlayacak ve güvenliği güçlendirecek şekilde, çatışmaların barışçıl yollardan çözümünün sağlanmasının gerekliliğini de görüştü.

Pompeo, içinde bulunduğu istisnai ekonomik şartlara rağmen Etiyopyalı sığınmacılara gösterdiği ev sahipliği dolayısıyla Sudan'a teşekkür etti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, dün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin adının 11 Aralık'ta terör listesinden çıkarılacağını ifade etmişti.

Terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin, Suudi Arabistan hükümetinin kendisini vatandaşlıktan çıkarmasının ardından 1990'ların başında Sudan'a gitmişti.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları ekim 2017'de kaldırmış ancak El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyenler" listesinden çıkarmamıştı.

Etiyopya ordusu ile kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle 50 bine yakın Etiyopyalı, Sudan'a sığındı.

TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Etiyopya, cumartesi günü, TPLF güçlerinin elinde bulunan eyaletin başkenti Mekelle şehrinin, ordu birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıklamıştı.