Son dakika haber: Trabzon'daki fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Trabzon'daki fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı

22.03.2022 18:42
Son dakika haber: Trabzon'daki fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı, otel sahibi ve müdürü hakkında işlem yapıldı.

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı, otel sahibi ve müdürü hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, İskenderpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde sadece kadınların konakladığı, işletme sahibi ile müdürünün fuhuş amaçlı müşteri temin ettiği ve kadınları müşterilerle buluşturmak için farklı otellere götürdüklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, otelde konaklayan Özbekistan uyruklu N.R. (38), Z.Z. (38), L.Z. (32) ve G.E. (40), Kırgızistan uyruklu B.O. (42) ve A.T. (41) ile Türkmenistan uyruklu A.B. (39) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda A.B. isimli kadının üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otelin ruhsat sahibi H.B. (57) ile işletme müdürü O.H. (52) hakkında "fuhşa teşvik ve aracılık veya zorlama" suçundan işlem yapıldı.

Yabancı uyruklu kadınlar, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonuna gönderildi. İşlemlerin ardından kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Trabzon'daki fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı - Son Dakika


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