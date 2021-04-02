Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor

02.04.2021 09:31

Son dakika haberlerine göre Turizmci bayrama hazırlanıyorKORONAVİRÜS salgınıyla birlikte durgun bir yıl geçiren turizm sektörü, Ramazan Bayramı'ndan umutlu.

Turizmci bayrama hazırlanıyor

KORONAVİRÜS salgınıyla birlikte durgun bir yıl geçiren turizm sektörü, Ramazan Bayramı'ndan umutlu. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, yaz sezonunda ekonomiye can suyu katmak için hazır olduklarını ifade ederek, "Bugüne kadar verilen destekler bizi dirençli ve dik tuttu. Son virajı da sezona hazırlanarak geçireceğiz" dedi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'nin hem yerli hem yabancı turist için cazibe merkezi olduğunu söyleyerek, pandeminin yaralarını kısa sürede sarmaya başlayacaklarını ifade etti. Turizm sektörünün Ramazan Bayramı'na hazırlandığını kaydeden İşler, yaz sezonu için umutlu olduklarını dile getirdi. İşler, "Hepimizin bildiği gibi pandemi nedeniyle koşullar normal değil. Ancak turizm sektörü bugüne krizlerle mücadele ederek geldi. Her türlü krizde umudunu kaybetmedi. Baharın gelmesiyle birlikte turizm sektörü sezonu açacak. Büyük kesim 12 Mayıs'ın ardından gelecek bayrama odaklanmış durumda" şeklinde konuştu.

GÜVENLİ TESİSLERİN ADRESİ

İngiltere'nin 5 Nisan'da alacağı kararlardan ümitli olduklarını ifade eden Mehmet İşler, "Ülkemize hızlı tanı kiti geliyor, aşılama her geçen gün artıyor. Havanın ısınmasıyla birlikte kapalı mekanlardan dışarı çıkacağız ve bulaş riski azalacak. Avrupa hedef pazarlarımızdaki ülkeler aşılamayı toplumun her kesimine yaymaya ve genişletmeye başladı. Bu da seyahat etme isteğini güvenli hale getirecek. Güvenli otel ve turuncu hijyen sertifikasıyla birlikte güvenli tesisler adı altında hizmet sunuluyor. Bu da yerli ve yabancı turist için ülkemizdeki tatil tesislerini cazibe merkezi yapması açısından önemlidir" dedi.

'TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR DESTİNASYON'

İnsanların eve kapanmaktan bıktığını, güneş görmek ve doğayla buluşmak istediğini belirten İşler, turizmciler için umutların tükenmediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Turizm sektörü 12 Mayıs ile birlikte bayram yapacak. Bu sezonu kurtaracak, diye umut ediyoruz. Pandemi bile ümidimizi elimizden almadı. Turizm sektörü sezona hazır. Bu öngörü dahilinde bu sezon iş yapmak, ekonomiye can suyu katmak ve ayakta kalmak adına mücadele veriyoruz. Bugüne kadar verilen destekler bizi dirençli ve dik tutmuştu. Son virajı da sezona hazırlanarak geçireceğiz."

Rus pazarının vazgeçilmez olduğunu söyleyen İşler, "Ruslar nisan ayından itibaren peyderpey güneydeki tesislerimizi tercih etmeye başladı. Mayıs ayından itibaren bu akışkanlık hızlanıyor. Yaz sezonunda ciddi bir Rus turist ülkemize girecek gibi gözüküyor. Rusya için Türkiye vazgeçilmez bir destinasyon. Rus pazarı bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'den asla vazgeçmeyen bir pazar. Dolayısıyla 2021 yılında birinci pazar olarak Rusya pazarını görüyoruz. Daha sonra İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri geliyor. Dolayısıyla Rusya erken rezervasyonlar yaparak, erken kalkan yol alır, misali ülkemize giriş yapıyor. Zaten kışın da hiç kesilmedi. Ama nisandan sonra daha fazla göreceğiz. Rusya pazarının geliyor olması da bizim ümitlerimizi arttırıyor" dedi.

Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor
Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor
Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor
Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor
Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor
Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor
Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor
Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor
Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor
Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor
Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor
Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor
Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor

Ramazan Bayramı, Mehmet İşler, Turizm, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Sevgilisi ile tartışan 15 yaşındaki kız, kendini 3. kattan asfalta bıraktı Sevgilisi ile tartışan 15 yaşındaki kız, kendini 3. kattan asfalta bıraktı Okulda akılalmaz olay! Öğrenci Okulda akılalmaz olay! Öğrenci "Flütü silmiştim" dedi ama 14 kişi koronavirüse yakalandı Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti
Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu         
09:43
Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1.500 liraya çıktı Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1.500 liraya çıktı         
09:42
Süveyş'teki krizi fırsata çevirme peşine düştüler! Alternatif yol kurulacak, kontrol İsrail'e geçecek Süveyş'teki krizi fırsata çevirme peşine düştüler! Alternatif yol kurulacak, kontrol İsrail'e geçecek         
09:26
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Konuğun Konuğun "21 Haziran'da seçim olacak" sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı         
08:33
Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti         
08:03
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı         
21:51
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti         
20:38
AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu         
18:26
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 10:25:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei