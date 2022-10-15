Son dakika haber: Van'da motosikletli polis timleri görevde - Son Dakika
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Son dakika haber: Van'da motosikletli polis timleri görevde

15.10.2022 14:07
Son dakika haber: Van'da motosikletli polis timleri görevde

Son dakika haberi... Van'da, 'Motosikletli Yunus Timleri' tarafından 15 bin şahsın GBT'si sorgulanırken, uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından gözaltına alınan 42 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Van'da, 'Motosikletli Yunus Timleri' tarafından 15 bin şahsın GBT'si sorgulanırken, uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından gözaltına alınan 42 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği hizmetinde kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünün onayı ile birimimize 4 adet motosiklet tahsis edildi. Toplam 15 motosiklet ve 4 araç ile başta 'asayiş' ve 'narkotik' olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan ve şüpheli şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesinde etkin bir şekilde görev yürüten motosikletli polis timlerimiz tarafından 1-12 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 15 bin şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılmış olup değişik suçlardan aranan toplam 231 şahıs gözaltına alındı. 6136 SKM suçu çerçevesinde 32 adet tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet kurusıkı tabanca, 8 adet kesici alet, 1 adet balta, 280 adet değişik ebatlarda fişek ele geçirildi. TCK 191 ve 192. madde suçu çerçevesinde 204 gram esrar, 184 gram eroin, 10 gram kokain, 394 gram metamfetamin, 40 gram bonzai, 147 gram uyuşturucu hap, 2 gram marihuana, 25 bin 488 TL uyuşturucudan elde edilen para ele geçirildi. 'Torbacı' diye tabir edilen ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçlarından toplam 42 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 35 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Van'da motosikletli polis timleri görevde - Son Dakika

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