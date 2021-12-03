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Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

03.12.2021 08:59

Bir son dakika haberine göre Madur ) Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çitftçi' operasyonu başlatıldı.

AĞRI, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 (Çemçe - Madur ) Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çitftçi' operasyonu başlatıldı. Operasyonda 790 personel görev aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Ağrı, Kars ve Erzurum illerinde 'Eren Kış-10 (Çemçe - Madur ) Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 790 personel görev aldı. Açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

ANKARA, -


Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

Jandarma, Erzurum, Şehit, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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