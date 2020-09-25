Son dakika haberi... Ampute futbol teknik heyetinden Kaymakam Dağ'a ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi... Ampute futbol teknik heyetinden Kaymakam Dağ'a ziyaret

Son dakika haberleri... Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları için Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Ampute futbol teknik heyeti, Kaymakam Fikret Dağ'ı ziyaret etti.

Son dakika haberi... Ampute futbol teknik heyetinden Kaymakam Dağ'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları için Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Ampute futbol teknik heyeti, Kaymakam Fikret Dağ'ı ziyaret etti.

Ampute Futbol Teknik Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz, Ampute Merkez Hakem Kurulu Başkanı Abdullah Ayar, Ampute Disiplin Kurulu Başkanı Tacar Çağlar, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak ile beraber makamında ziyaret ettikleri Kaymakam Fikret Dağ'a ev sahipliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ da, ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür ederek, Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakalarının Ahlat'ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karşılıklı görüşmeler ve sohbetlerden sonra Ampute futbol teknik heyeti Kaymakam Fikret Dağ'a plaket takdim ederken, Kaymakam Dağ ise misafirlerine Ahlat bastonu hediye etti. - BİTLİS

Son dakika haberi... Ampute futbol teknik heyetinden Kaymakam Dağ'a ziyaret
Son dakika haberi... Ampute futbol teknik heyetinden Kaymakam Dağ'a ziyaret
Son dakika haberi... Ampute futbol teknik heyetinden Kaymakam Dağ'a ziyaret
Son dakika haberi... Ampute futbol teknik heyetinden Kaymakam Dağ'a ziyaret
Son dakika haberi... Ampute futbol teknik heyetinden Kaymakam Dağ'a ziyaret
Son dakika haberi... Ampute futbol teknik heyetinden Kaymakam Dağ'a ziyaret

Türkiye Kupası, Futbol, Bitlis, Ahlat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Ampute futbol teknik heyetinden Kaymakam Dağ'a ziyaret - Son Dakika Spor

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