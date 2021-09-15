'UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLER YÜZDE 26 AZALDI'

Bakan Soylu, Polis Akademisi'nde düzenlenen, 6'ncı Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Soylu, uyuşturucu ile mücadelede, 28 Avrupa Birliği ülkesinin toplamından daha fazla uyuşturucu madde ele geçirdiklerini belirterek, "Bu yıl kolluk birimlerimizin yakaladığı uyuşturucu madde miktarlarından sadece eroinde 13 tonu aşmış durumdayız. Yıl sonu itibarıyla gümrükle birlikte yıl sonu itibariyle 20 tonu ulaşacağımızı ve yine bu bölgeyi hedef olarak kullanmaya çalışanlara, transit olarak kullanmaya çalışanlara büyük bir ders verdiğimizi, ders vereceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

Soylu, 2017'de uyuşturucuya bağlı ölümlerden direkt ölenlerin sayısının 941 olduğunu hatırlatarak, "Geçen yıl bu rakam 340 seviyesine geldi. Şimdi bu yıl geçen yılla kıyaslandığında ölüm sayısı 72, toplam yüzde 26 azalma var. Hem uyuşturucunun arzı ile ilgili mücadelemiz sonuç vermektedir hem de aynı zamanda uyuşturucu kullanımının etkileri ile mücadeledeki ortaya koyduğumuz yöntemler sonuç vermektedir" diye konuştu.' PKK , 2016'DAN BU YANA 408 SİVİLİ ŞEHİT ETTİ'Uyuşturucu ticaretinin özellikle Avrupa ayağının tamamını PKK terör örgütünün yürüttüğünü kaydeden Soylu, "Sadece 2016'dan bu yana bu örgütün şehit ettiği sivil vatandaş sayısı 408'dir. Masum insanları şehit ettiler. Şimdi buna başka bir kılıf giydirip bunun uluslararası başka bir isimle pazarlamaya kalkanlar sivil insanların katledilmesini, 12 yaşındaki çocuklardan terörist savaşçı çıkarılmasını nasıl izah ederler? Nasıl bunlarla aynı masaya otururlar? Meşruiyet, demokrasi, kural, yasa, insan hakları bütün bunların hepsi esas itibariyle sorgulanır bir şekilde gerçekleşir. Hala güney sınırımızın altında özellikle Suriye 'nin kuzeyinde bir terör ve istikrarsızlık kaynağı olmasına rağmen bu örgütle ilgili mücadelemizde de uluslararası destekte zorlandığımızı ifade etmek istiyorum. Hatta ne yazık ki bizim kırmızı bültenle aradığımız elemanlarına bizzat oturum hakları verildiğine şahit oluyoruz" dedi.Bakan Soylu, konuşmasının ardından çeşitli ülkelerden gelerek Türkiye 'de eğitim alan polislere sertifikalarını verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buğra OLAÇ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -