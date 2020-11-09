Son dakika haberi! Bakan Varank : Ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferansla SAHA EXPO Sanal Fuarı'na katıldı.

SAHA EXPO, SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi tarafından organize ediliyor. Fuar dünyanın ilk 3 boyutlu Sanal Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı olma özelliğini de taşıyor. Bu fuar gerçek bir fuarın tüm fonksiyonlarına sahip. Sanal fuarda, gerçek bir fuarda olduğu gibi stantlar arasında gezilebiliyor, ürünler ve kataloglar incelenebiliyor, kartvizit değişimleri yapılabiliyor, ürünlere ve firmalara ait tanıtım videoları izlenebiliyor. SAHA EXPO'da ayrıca alım heyetleri, delegasyonlar, katılımcı firmalar ve firmalar tarafından davet edilen profesyoneller arasında ikili görüşmeler de yapılacak. Fuar 3 ana salondan oluşmakta. Fuara girdikten sonra bu salonlar ayrı ayrı gezilebiliyor veya menüleri kullanarak ilgi duyulan firmaların stantlarına doğrudan ulaşılıyor.

"SAHA-EXPO SAYESİNDE, TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİNDE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPIYORUZ DERSEK, SANIRIM ABARTMIŞ OLMAYIZ"

Düzenlenen fuarın dünyanın ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayi fuarı olduğunu hatırlatan Bakan Varank, "Savunma sanayimiz açısından tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu sanal fuar sayesinde; sektörde sahip olduğumuz kabiliyetleri, 3 boyutlu modelleme ve interaktif animasyonlarla aslında tüm dünyaya açıyoruz. Fuar katılımcıları çok farklı tecrübeler ve deneyimler elde edecekler. Tabi böylesine bir dönemde, SAHA EXPO'nun düzenleniyor olması, çok kritik mesajlar veriyor. Salgına rağmen Türk savunma sanayi, hız kesmedi. Ayaklarımız yere çok sağlam basıyor. Mühendislerimizin kabiliyetleriyle, ülkemizi dünyada öne çıkaran inovatif işlere imza atıyoruz. Ar-Ge'ye ve Ür-Ge'ye harcanan yoğun emek, sahada karşılığını fazlasıyla buluyor. Bu fuarda sergilenecek ürünler kendimize olan güvenin, yeteneklerimizin ve ürün kalitemizin en somut göstergeleri. Aslında SAHA-EXPO sayesinde, Türkiye savunma sanayinde gövde gösterisi yapıyoruz dersek, sanırım abartmış olmayız" şeklinde konuştu.

"SAHA İSTANBUL SAVUNMA SANAYİNİN NERDEYSE TAMAMINI İHTİVA EDEN 551 FİRMAYI AYNI ÇATI ALTINDA BİR ARAYA GETİRİYOR"

SAHA İstanbul oluşumunun savunma sanayisi için doldukça önemli olduğuna değinen Bakan Varank, "Biz savunma sanayindeki büyük sıçramayı, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere çizdiği vizyon sayesinde gerçekleştirdik. Bizlere verdiği talimat; uluslararası savunma sanayi üreticilerine taşeronluk yapmak değil, tam bağımsız Türk savunma sanayini kurmak oldu. İşte SAHA İstanbul, bu hedefin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Birlikten kuvvetin nasıl doğduğunu, SAHA İstanbul kümelenmesi sayesinde bizzat görüyoruz. SAHA İstanbul savunma sanayinin nerdeyse tamamını ihtiva eden 551 firmayı aynı çatı altında bir araya getiriyor, yeteneklerini birleştiriyor ve birbirlerine rakip olmaları yerine bu firmaların birbirlerini tamamlamalarına yardımcı oluyor. Yine SAHA İstanbul sayesinde; kamu-özel sektör ve üniversite, sadece birlikte çalışmakla yetinmeyip, ortak çalışmak için projeler geliştiriyor" diye konuştu.

"Toplamda 330 milyon dolar ihracat yapabiliyorken, 3 milyar doları aşan ihracat kapasitene ulaştık"

Son 15 yılda savunma sanayiinde yapılanlara değinen Bakan Varank, "Dünyanın en fazla ciro yapan ilk 100 savunma sanayi firması sıralamasında hiç bir firmamız yokken, bu sene 7 firmamız listede kendine yer buldu. Sektörde 30 bin kişi çalışıyorken, şu an 73 binden fazla kişi savunma sanayisi için emek veriyor. Toplamda 330 milyon dolar ihracat yapabiliyorken, 3 milyar doları aşan ihracat kapasitene ulaştık. Yaklaşık 11 milyar dolarlık ciroya sahip bir sektörden bahsediyoruz. Bununla birlikte, sektörün Ar-Ge harcamaları da her geçen gün artıyor. Sadece teknopark firmaları ve Ar-Ge Merkezlerinde yapılan harcamaların tutarı 12 milyar lirayı aşmış durumda. Ülkemizde en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilk 10 firmanın 5 tanesi savunma sanayinde faaliyet gösteriyor. Bakanlık olarak sektörün gelişimini destekleyen adımlarımızın, elbette bu başarıda payı var. Son 8 senede, savunma alanında toplam yatırım tutarı 13 milyar lira olan 421 projeye teşvik belgesi verdik. Bu projeler sayesinde, 11 binden fazla istihdam oluştu. Sektördeki 48 AR-Ge ve Tasarım Merkezinin, çeşitli vergi istisnaları ve prim desteklerinden faydalanmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRÜN GELECEĞİ VE TAM BAĞIMSIZLIK İÇİN, KRİTİK BİLEŞENLERDE YÜZDE 100 YERLİLEŞME ŞART"

Sektörde bir çok atılımın yapıldığının altını çizen Varank, "İşte bu bütüncül bakış açısı ve doğru yönlendirme sayesinde, savunma sanayimizde 2000'lerde yüzde 20 olan yerlilik oranı, bugün yüzde 70'lere ulaştı. Elbette bununla yetinmek niyetinde değiliz. Sektörün geleceği ve tam bağımsızlık için, kritik bileşenlerde yüzde 100 yerlileşme şart. Ana ve alt sistemleri yerlileştirmenin yanında, daha alt seviyelere de inmek gerekiyor. Bu alanlarda malzeme ve teknoloji üretebilen yerli firmaları bulmak ya da yenilerinin çıkmasına fırsat vermek gerekiyor. Daha basit bir ifadeyle; sektörde yerlileşmeyi yukarılara taşımak için, derinlere inmek gerekiyor. Bu noktada biz Bakanlık olarak tüm teşvik ve desteklerimizle, savunma sanayinin yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE KARARLI, SONUÇ ODAKLI VE İSTİKRARA ODAKLANAN EKONOMİ POLİTİKALARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Ayrıca savunma sanayiinin ülke açısından çok önemli olduğuna değinen Varank şunları kaydetti:

"Savunma sanayi, aslında bizim için çok iyi bir rol model. Biz buradan hareketle Milli Teknoloji Hamlesi anlayışını tüm politikalarımızda uygulamaya başladık. Sektörde başarıyı getiren yönetişim modeli, Sanayinin diğer alanlarında da benzer yaklaşımlara başvurulması konusunda bize referans oldu. Kamunun alım ve yönlendirme gücü doğru kullanıldığında, hedefi tam 12'den vurabiliyorsunuz. İşte biz de Sanayileşme İcra Komitesi'ni bu maksatla kurduk. SAİK'le birlikte, Türkiye sanayisini ve teknoloji üreticilerini daha da geliştirecek politikaları planlayacak üst düzey bir karar mekanizmasını hayata geçiriyoruz. Sanayimize seviye atlatacak ve ülkemizi geleceğe hazırlayacak kararları ilgili Bakanlıklarla beraber bu komitede alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek. Pandeminin global üretim ve yatırım alanlarında getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Küresel şirketlerin, üretim merkezlerini çeşitlendirmeye başladığı bu dönemde Türkiye büyük fırsatlara sahip. Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için; kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırım teşvik sistemimizde de, son 1 senede önemli düzenlemelere imza attık. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez kanıtlayacağız."

"GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE PANDEMİ KOŞULLARINA RAĞMEN YÜZDE 10.4 ORANINDA İHRACATLARDA BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Pandemi sonrası toparlanmaların yavaş yavaş başladığına değinen Bakan Pekcan ise, "Geçtiğimiz sene savunma sanayii sektörümüz 2.4 milyar dolar ihracat yapmıştır. Bu sene ilk 10 ay itibarıyla, 1.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre pandemi koşullarına rağmen yüzde 10.4 oranında ihracatlarda bir artış gerçekleşmiştir. Bundan da öte sektörün kilogram başına ihracatı 2018 yılında 45 dolar 50 cent iken, 2019 yılında 61 dolar 90 cente yükselmiştir. Amerika'dan Asya'ya; Avrupa'dan Afrika'ya kadar savunma sanayi ürünlerimizin ulaştığı pazarlar her geçen gün çeşitlenmekte, pazar payımız ve ürün çeşitliliğimiz her geçen gün derinleşmektedir" ifadelerini kullandı.

"YENİ DÜZENDE KÜRESEL EKONOMİ VE TİCARETTEKİ ROLÜNÜ DAHA DA GÜÇLENDİRMİŞ BİR TÜRKİYE OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Pandemi sonrasında yükselişin oluşacağını belirten Bakan Pekcan, "Bugün Türkiye, ticari performansı ile pandemi karşısında büyük bir direnç göstermektedir. Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz 17.3 milyar dolarlık ihracat, sadece 2020'nin değil, Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz en yüksek aylık ihracat rakamını da göstermektedir. Ayrıca ikinci çeyrekte pandemiden etkilenen ihracatımız üçüncü çeyrek ile beraber yüzde 33.9 ihracat artışı gerçekleşti. Yine normalleşme dönemiyle 1 Haziran ve 31 Ekim dönemi arasında da ihracatımızda 2019 yılına nazaran yüzde 2.3 artış gerçekleşmiştir. Pandemi sonrasında oluşacak yeni düzende küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Covid-19 önlemleri kapsamında online düzenlenen programa; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede katıldı.

(Utku Şimşek - Yunus Özkan/İHA)