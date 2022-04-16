Son dakika haberi! Balıkesir'de 62 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Balıkesir'de 62 şahsa 'Huzur' operasyonu

16.04.2022 10:54
Son dakika haberi! Balıkesir'de 62 şahsa 'Huzur' operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan toplam 62 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 14 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan toplam 62 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 14 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 18 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, Kepsut, Karesi ve Susurluk ilçelerinde yaptıkları asayiş çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 37 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

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Son dakika... Balıkesir'de polisten 55 şahsa 'Huzur' operasyonu Son dakika... Balıkesir'de polisten 55 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir, Jandarma, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Balıkesir'de 62 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Balıkesir'de 62 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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