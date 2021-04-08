- Biden, silah kontrol önlemlerini açıkladı: "Bu bir salgın ve durması gerek" - Son Dakika

- Biden, silah kontrol önlemlerini açıkladı: "Bu bir salgın ve durması gerek"

08.04.2021 21:32

- Biden, silah kontrol önlemlerini açıkladı: "Bu bir salgın ve durması gerek" ABD Başkanı Joe Biden, ABD'deki silahlı saldırıları engellemek adına kısıtlı silah kontrol önlemlerini açıklarken, "Bu bir salgın ve durması gerek" dedi.

- Biden, silah kontrol önlemlerini açıkladı: "Bu bir salgın ve durması gerek"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, ABD'deki silahlı saldırıları engellemek adına kısıtlı silah kontrol önlemlerini açıklarken, "Bu bir salgın ve durması gerek" dedi.

ABD'de son zamanlarda artan silahlı saldırıların ardından ABD Başkanı Joe Biden, kısıtlı silah kontrol önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde ABD Başsavcısı Merrick Garland ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile basın toplantısı düzenleyen Biden, ülkede silahlı saldırıları engellemek adına aldığı silah kontrol önlemlerini duyurdu. Biden, alınan yeni tedbirler arasında Adalet Bakanlığının, kendi kendine üretilen "hayalet silahlara" ve Ulusal Ateşli Silahlar Yasası uyarınca kayda tabi olan tabancaları etkili bir şekilde tüfeğe çeviren "sabitleyici destek aparatlara" karşı önlemlerin yer aldığını belirtti. ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'ndan ABD'de ki ateşli silah kaçakçılığı hakkında yıllık bir rapor yayınlamasını istediğini ifade eden Biden, bu raporun eyaletlerin silah sahibi olan riskli kişileri belirleyen "Kırmızı Bayrak" yasalarını kabul etmesini kolaylaştırdığına dikkat çekti.

"Tanrı aşkına, bu bir salgın ve durması gerek"

Aralarında silahlı saldırı mağdurlarının aile üyelerinin de yer aldığı toplantıda, ABD'de ki silahlı saldırılara değinen Biden, "Bugün sadece silah kriziyle değil, aslında bir halk sağlığı kriziyle yüzleşmek için adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında toplamda 18 kişinin hayatını kaybettiği ABD'nin Georgia ve Colorado eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırıların arasındaki bir haftadan kısa sürede birçok saldırının düzenlendiğini belirten Başkan Biden, "Muhtemelen duymadınız fakat bu iki olay arasındaki bir haftadan kısa bir sürede, 250'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve 500'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan 850'den fazla silahlı saldırı gerçekleşti. Tanrı aşkına, bu bir salgın ve durması gerek" ifadelerini kaydetti.

"Bu ülkede her gün 106 kişi ölüyor"

ABD'de artan silahlı saldırılara ve bu saldırıların günlük bilançosuna değinen Biden, "Bu ülkede silah şiddeti bir salgın ve uluslararası bir utançtır. Bu ülkede her gün 360 kişi vuruluyor. Her gün 106 kişi ölüyor" dedi.

Harris yaptığı açıklamada ise, Biden'ın silah kontrol önlemlerinin ülkedeki gerekliliğine dikkat çekerek, "Dayanabileceğimizden daha fazla trajedi yaşadık. Koridorun her iki yanındaki insanlar, eylem istiyor. Koridorun her iki yanındaki gerçek insanlar eylem istiyor. Yani geriye kalan tek şey, irade ve harekete geçme cesareti" ifadelerini kullandı.

Başkan Biden'ın açıkladığı önlemler, kampanya vaatlerinin tamamını karşılamıyor. Biden'ın açıklamasının, ABD'de toplu katliamlar ve intiharları engellemek adına ilk adım olarak nitelendiren Beyaz Saray ise, Biden'ın Kongre'nin daha agresif adımlar atması için baskı yapmaya devam edeceğini kaydetti. ABD Anayasasının İkinci Düzenlemesi, ABD'de vatandaşların silah taşıma hakkını koruması nedeniyle Biden'ın silah kontrolü önlemelerinin, uzun zamandır okullarda ve diğer kamuya açık mekanlarda önemli sayıda ölümcül kitlesel silahlı saldırıların yaşandığı ABD'de halk arasında gerginliğe neden olan bir konu olarak biliniyor.

- Biden, silah kontrol önlemlerini açıkladı: Bu bir salgın ve durması gerek
- Biden, silah kontrol önlemlerini açıkladı: Bu bir salgın ve durması gerek
- Biden, silah kontrol önlemlerini açıkladı: Bu bir salgın ve durması gerek
- Biden, silah kontrol önlemlerini açıkladı: Bu bir salgın ve durması gerek

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Biden, silah kontrol önlemlerini açıkladı: 'Bu bir salgın ve durması gerek' - Son Dakika


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