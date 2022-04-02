Son dakika haberi: BURSA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI, YANAN BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

BURSA'da, dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yaklaşık 60 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yanan ormanlık alan, dronla havadan görüntülendi.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar Mahallesi'nde, dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli fırtınanın etkisiyle büyüdü. Ormanlık alana yayılan yangın, Soğukpınar Mahallesi ile Karaislah Mahallesi'ne kadar ilerledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles, Harmancık ve Osmangazi belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 22 arasöz, 14 tanker, 1 loder, 1 grayder, 5 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 90 personelle müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, bahçesindeki otları yakan bir kişinin sebep olduğu orman yangınında yaklaşık 60 hektarlık alanın yangından etkilendiğini açıkladı.

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) -