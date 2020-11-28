Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeliğine atama kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeliğine atama kararı Resmi Gazete'de

28.11.2020 01:53
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeliğine atama kararı Resmi Gazete'de, System.String[]

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun atanmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun atanmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, atama, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA

Yönetim Kurulu, Varlık Fonu, Türkiye, Gazete, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeliğine atama kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika


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