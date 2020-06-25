Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde sabah namazı kıldırdı - Son Dakika

Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde sabah namazı kıldırdı

Son dakika haberlerine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Rabbim bizleri camilerimizden ayırmasın.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Rabbim bizleri camilerimizden ayırmasın." ifadesini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde sabah namazı kıldırdı.

Erbaş, namazın ardından yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle camide cemaatle ibadetin yasaklanmasının ardından, dün itibarıyla tüm vakit namazlarının yeniden cemaatle kılınmaya başladığını belirtti.

İlk olarak bir ay önce cuma, öğle ve ikindide cemaatle namaza başlanıldığını hatırlatan Erbaş, "Şimdi de sabah, akşam, yatsı namazlarımızı kılmaya başlamış olduk. Rabbim kabul eylesin. Rabbim bizleri camilerimizden ayırmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Hazreti Muhammed'in "Kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı o anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insandan birisi de kalbi camilere, mescitlere bağlı olanlar." hadisini hatırlatarak, Allah'tan kalp, gönül ve bedenleri camilerden uzak tutmamasını diledi.

Camilerin, müminlerin neşeyi ve huzuru içinde bulduğu mekanlar olduğunu vurgulayan Erbaş, "Cenabıhak içerisinde bulunmuş olduğumuz salgın hastalıktan insanlığı muhafaza eylesin. Vefat edenlere rahmet eylesin. Hasta olanlara şifalar nasip eylesin. Milletimizi, memleketimizi ve bütün insanlığı bu salgın hastalık nedeniyle düşmüş olduğu sıkıntıdan en kısa zamanda kurtarsın." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hamdi, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:55 Kaynak: AA

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