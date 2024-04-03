AK Parti Akseki İlçe Başkanlığı, geçersiz oyların yeniden sayımı için itiraz etti

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AK Parti Akseki İlçe Başkanlığı, 38 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayımı için itiraz etti.

AK Parti Akseki İlçe Başkanlığı, ilçedeki 64 sandıktan 38'indeki geçersiz oylar için ilçe seçim kuruluna dilekçe verdi.

İlçe Başkanı Halis Lütfi Gündoğdu, AA muhabirine, 38 sandıkta 630 geçersiz oy için itirazda bulunduklarını söyledi.

İlçe Başkanı, yaptıkları başvurunun değerlendirilmeye alındığını belirtti.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ise resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'nin 18 oy farkla seçimi kazandığının göründüğünü belirterek, "Doğru neyse ortaya çıkmasını istiyoruz. İncelediğimiz 38 sandıkta 630 geçersiz oy var. Sonuç ne çıkarsa biz ona razıyız" ifadelerini kullandı.

Akseki Belediye Başkanlığı kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı İlkay Akça kazanmıştı. İlkay Akça 3 bin 758, AK Parti adayı İbrahim Özkan da 3 bin 740 oy almıştı.