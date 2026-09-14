Gelibolu'da yalnız yaşayan fayans ustası evinde ölü bulundu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki fayans ustası Burhan Yıldız, kendisine ulaşamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine gidilen evinde ölü bulundu.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki fayans ustası Burhan Yıldız, kendisine ulaşamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine gidilen evinde ölü bulundu.
Olay, Gelibolu ilçesine bağlı Alaaddin Mahallesi Neşati Çeşme Sokak'ta meydana geldi.
ARKADAŞLARI ULAŞAMAYINCA DEVREYE POLİS GİRDİ
Evinde yalnız yaşayan fayans ustası 60 yaşındaki Burhan Yıldız'a uzun süre ulaşamayan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA
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