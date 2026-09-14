84 yaşındaki adam, yaşadığı binanın zemin katında cansız halde bulundu - Son Dakika
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84 yaşındaki adam, yaşadığı binanın zemin katında cansız halde bulundu

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Eskişehir Odunpazarı'nda 7 katlı bir apartmanın üst katında tek başına yaşayan 84 yaşındaki İhsan Dündar, komşusunun ihbarıyla zemin katta hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dündar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Şüpheli bulunan ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı, kesin ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'ndaki 7 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan 4 çocuk babası 84 yaşındaki İhsan Dündar, binanın zemin katında hareketsiz halde bulundu.

KOMŞUSU FARK EDİP İHBAR ETTİ

Dündar'ı zemin katta bu halde gören komşusu durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Dündar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU, OTOPSİ YAPILACAK

Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Dündar'ın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Dündar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 84 yaşındaki adam, yaşadığı binanın zemin katında cansız halde bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Cansız halde?....ölmüş olabilirmi? 0 0 Yanıtla
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