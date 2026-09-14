17 yaşındaki Tuana\'nın ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne yol açan tutuklu sanık Adem Hasbaş, yargılandığı davada "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen ve 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin yargılama süreci tamamlandı. Aracıyla genç kıza çarparak ölümüne neden olan tutuklu sanık Adem Hasbaş, mahkeme heyeti tarafından hapis cezasına mahkum edildi.

MAHKEMEDE "BERAATİMİ İSTİYORUM" SAVUNMASI

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Adem Hasbaş, hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un annesi Nuray Torun, babası Ahmet Torun ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık Hasbaş, olayın kasten yaşanmadığını öne sürerek, "Olayı isteyerek gerçekleştirmedim. Gördüm, kendi canıma kastederek aracı bariyerlere kırdım. Üzgünüm, pişmanım, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI: OLASI KASTLA ÖLDÜRME

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını sunmasının ardından sanık avukatı savunmasını gerçekleştirdi. Duruşmaya verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Adem Hasbaş'ı "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

OLAY

Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart 2026'da Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobil, Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olmuştu. Tuana Elif Gülüşan Torun'un, son Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin davasında "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti. İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye, yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis verilmişti.