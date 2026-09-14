Rus İHA’sı eski İngiltere Başbakanı Johnson’ın geçtiği tren hattını vurdu - Son Dakika
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Rus İHA’sı eski İngiltere Başbakanı Johnson’ın geçtiği tren hattını vurdu

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Rusya’ya ait insansız hava aracı (İHA), Ukrayna-Polonya sınırındaki Yahodyn’de bir trene isabet ederken, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupalı güvenlik yetkililerinin kısa süre önce aynı hattan geçtiği belirtildi.

Rusya'ya ait insansız hava aracı (İHA), Ukrayna- Polonya sınırındaki Yahodyn'de bir trene isabet ederken, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupalı güvenlik yetkililerinin kısa süre önce aynı hattan geçtiği belirtildi.

Avrupa güvenliğinin gündemde olduğu kritik bir dönemde, Ukrayna-Polonya sınırında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupalı üst düzey güvenlik yetkililerinin Kiev'deki temaslarının ardından dönüş yolculuğunda kullandıkları güzergahta hareketlilik yaşandı. Rusya'ya ait insansız hava aracı (İHA), Johnson ve Avrupalı yetkililerin kısa süre önce geçtiği Ukrayna-Polonya sınırındaki Yahodyn'de bir trene isabet etti. Ukraynalı yetkililer, saldırının ardından herhangi bir can kaybının olmadığını ve tüm yolcuların tahliye edildiğini bildirdi. Ukrayna ve Polonya makamları, Rus İHA'sının Polonya sınırına 2 kilometre mesafede bir noktaya isabet ettiğini bildirdi.

"Diplomatik tren, beklenenden daha erken istasyondan ayrıldı"

Moskova, Ukrayna'nın batısındaki "demiryolu altyapısının" hedef alındığını savunurken, Ukrayna devlet demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia, "İHA'nın hedefi diplomatik tren olması kuvvetle muhtemel" değerlendirmesini yaptı. Ukrzaliznytsia tarafından yapılan açıklamada, "Rus saldırıları nedeniyle" zaman çizelgesinde yapılan değişiklik sonucu diplomatik trenin "beklenenden daha erken istasyondan ayrıldığı" bildirildi. Şirket ayrıca, saldırıya uğrayan trendeki yolcular için tahliye emrinin, Rusya'ya ait jet motorlu İHA'nın saldırısından "sadece 15 dakika" önce verildiğini açıkladı.

Saldırı sırasında Yahodyn istasyonunda başka bir trende bulunan eski CIA Başkanı David Petraeus ise olayı "korkunç" olarak nitelendirdi. Petraeus, New York Times'a verdiği röportajda, "Bu, Ukraynalı sivilleri korkutmaya çalışan gerçekten barbar bir liderin eylemidir" dedi.

Ukrayna'ya "hava savunma sistemleri" sağlanması çağrısı

Boris Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin'i bu sabah Polonya sınırındaki hareketsiz bir Ukrayna lokomotifini havaya uçurmaya iten çarpık mantığın ne olduğunu bilmiyorum" dedi. Johnson, Kiev'in müttefiklerine Ukraynalılara "ihtiyaç duydukları hava savunma sistemlerini" acilen sağlama çağrısında bulundu.

"Sınırımıza giderek daha fazla yaklaşıyorlar"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, saldırının ardından acil toplantı düzenledi. Tusk yaptığı açıklamada, "Rusya tarafının eylemlerindeki tırmanış bir gerçeklik haline geliyor ve sınırımıza giderek daha fazla yaklaşıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Boris Johnson, İngiltere, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Polonya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rus İHA’sı eski İngiltere Başbakanı Johnson’ın geçtiği tren hattını vurdu - Son Dakika

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