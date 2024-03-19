Başkan Muhittin Böcek, Akseki\'de ulaşım sorununu çözdü

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akseki ziyareti sırasında vatandaşlardan gelen ulaşım desteği talebini karşılıksız bırakmadı. Uzak mahallelerde oturan vatandaşlar ring seferleri ile ilçe merkezine taşınıyor.

Başkan Muhittin Böcek'in Akseki ziyaretinde vatandaşlar ilçe merkezinde bulunan Fakılar, Hacıilyas, Boğaz ve Demirciler Mahalleleri ile Büyükalan, Bucakalan, Belenalan, Sarıhacılar Mahalleleri (TOKİ) arasındaki ulaşım sorununu dile getirmişti. "Söz Muhittin Böcek Sözü" diyerek Aksekililere söz veren Başkan Muhittin Böcek, ilçenin ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından Akseki'ye sağlanan ve ücretsiz olarak hizmet veren ulaşım aracı ile belirtilen mahalleler arasında haftanın 7 günü, günde 4 kez ring olarak ulaşım hizmeti veriliyor. Ulaşım desteği için Başkan Böcek'e teşekkürlerini ileten Aksekililer, ilçenin kanayan yarasının çözüme kavuşmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - ANTALYA