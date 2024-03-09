Muhittin Böcek, kırsal bölgelerde üreticiyi desteklemeye devam edecek

Politika

İbradı, Akseki ve Gündoğmuş seçim koordinasyon merkezlerini açılışını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, kırsal bölgelerdeki üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini belirterek, Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisi, Bal Paketleme Tesisi ve alabalık çiftlikleri kuracaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş'ta partisi CHP'nin seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını yaptı. İlçe ziyaretlerinde vatandaşlar Başkan Böcek'e yoğun ilgi ve sevgi gösterdi. İlk olarak İbradı'ya giden Başkan Böcek, İbradı pazarındaki esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.

Böcek, ardından CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Milletvekili Cavit Arı ile birlikte İbradı Belediye Başkanı Serkan Gedik'in seçim koordinasyon merkezini açtı.

Tıbbi aromatik bitki işleme tesisi

Vatandaşlara seslenen Başkan Böcek, yeni dönemde katma değeri yüksek alternatif ürün yetiştiriciliğini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisi kuracaklarını söyledi. Antalya'nın eşsiz bitkilerini değerlendireceklerini ifade eden Başkan Böcek, "Bitkilerimize değer kattığımız; bitki yağlarının çıkartıldığı, paketlendiği ve yağ içerikli yan mamullerin üretildiği bir işletme tesisi kuracağız. Halkımızın ek gelir elde etmelerine yardımcı olacağız" dedi. Başkan Böcek, daha sonra CHP İbradı Belediye Başkan Adayı Serkan Gedik ile beraber engel tanımayan Elif Düzenli ve ailesini ziyaret etti. Başkan Böcek Elif ve ailesiyle sohbet etti.

Akseki'ye alabalık tesisi

Akseki'ye geçen Başkan Muhittin Böcek, CHP Akseki Belediye Başkan Adayı İlkay Akca ile seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Böcek, Akseki ve Finike'de alabalık çiftlikleri kurarak, hem alabalık yetiştiriciliğini yaygınlaştıracaklarını hem de istihdam sağlayacaklarını müjdeledi. Akseki'de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Böcek, Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Ömer Faruk Yılmaz'ı ziyaret etti. Başkan Böcek daha sonra Akseki Belediye Başkan Adayı İlkay Akca ile birlikte Akseki Kadın Kooperatifi Başkanı Sevim Ün ve üyelerini ziyaret ederek Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı ve çiçek verdi. Başkan Böcek kadın kooperatiflerine yönelik çalışmalarını da anlattı.

Arıcıya destek

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek bir diğer durağı ise Gündoğmuş oldu. CHP Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Nurettin Sönmez'in seçim koordinasyon merkezini açılışında konuşan Başkan Böcek, arıcılara destek olmaya devam edeceklerini belirterek, Bal Paketleme Tesisi kuracaklarını açıkladı. Başkan Böcek, bal üreticilerinin paketleme sorununu çözerek, Pazar arayışını kolaylaştıracaklarını belirterek, "Seyyar olarak bal paketleme ünitelerini Bal Paketleme Tesisi'nde üreticilerimizin kullanımına sunacağız. Süzme, şişeleme, etiketleme ve petek yapma ünitelerinden oluşan ekipmanları bölgelere konumlandıracağız" diye konuştu.

Titreyengöl'de yeni turizm adımları

Başkan Böcek'in son durağı ise Manavgat oldu. Manavgat Taşağıl'da Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara ile birlikte halka seslenen Başkan Böcek, yeni dönemde de milletin parasını millete harcayarak Manavgat'a en iyi hizmetleri vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Böcek, "alt yapısıyla, 398 km asfaltıyla, 41 km kanalizasyonuyla, Naras Köprüsüyle, Taşağıl'da kapalı devre sulama sistemi dahil olmak üzere hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet ettik. 2 milyar 536 milyon lira Manavgat'ımıza yatırım yaptık. Yeni dönemde inşallah Niyazi Nefi Kara Başkanımızla beraber daha çok hizmet etmeye gayret edeceğiz. Manavgat'ımızı hem halkımız hem de turizm sektörümüz için yenileyerek daha canlı hale getireceğiz. Titreyengöl'de Yeni Turizm Adımları atacağız. Titreyengöl çevresinde şifalı bitki bahçeleri, çim tepeleri, kuş gözlem kulesi, asma germe gölgelikler, seyir terasları, su gösteri fıskiyeleri, çocuk oyun alanı ve otoparklar kuracağız" dedi. - ANTALYA