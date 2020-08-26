Son dakika haberi... Düğünleri için ayırdıkları parayla hayallerindeki iş yerini açtılar - Son Dakika

Son dakika haberi... Düğünleri için ayırdıkları parayla hayallerindeki iş yerini açtılar

Son dakika haberi... İzmir'de yaşayan ve üniversitede farklı bölümlerde okurken tanışıp evlenmeye karar veren Gamze-Abdullah Kayıran çifti, sazlı sözlü düğün yerine sade bir nikahla dünya evine girip ailelerinin düğün için ayırdıkları parayla hayallerini kurdukları iş yerini açtı.

Son dakika haberi... Düğünleri için ayırdıkları parayla hayallerindeki iş yerini açtılar, System.String[]

İzmir'de yaşayan ve üniversitede farklı bölümlerde okurken tanışıp evlenmeye karar veren Gamze-Abdullah Kayıran çifti, sazlı sözlü düğün yerine sade bir nikahla dünya evine girip ailelerinin düğün için ayırdıkları parayla hayallerini kurdukları iş yerini açtı.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde deniz bilimleri mühendisliği okuyan Ispartalı Gamze Korkmaz ile işletme öğrencisi Kahramanmaraşlı Abdullah Kayıran, bir arkadaşlarının aracılığıyla tanıştı.

Mezun olduktan sonra kendi işlerini yapmaya başlayan iki genç, ailelerine hayatlarını birleştirmek istediklerini bildirdi ve yaptıkları işlerde de mutlu olamayınca hayalini kurdukları işi yapmaya karar verdi.

Ekonomik olarak iş yeri açamayan çift, ailelerine sazlı sözlü, eğlenceli düğün yerine sade bir nikahla dünya evine girmek istediklerini, düğün için ayrılan paralarla da iş yeri açmak istediklerini belirtti.

Ailelerin karşı çıkmasına rağmen düğün için her iki ailenin ayırdığı yaklaşık 150 bin lirayı alan çift, sade bir nikahla evlendikten sonra İzmir'e taşındı.

Gıda üzerine yapacakları iş için kiraladıkları dükkanda tüm hazırlıkları tamamlayan Kayıran çifti, açılış yapacaklara zaman Kovid-19 nedeniyle kısıtlamaların olması nedeniyle açılışı ertelemek zorunda kaldı.

Haziran ayında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde açtıkları dükkanlarında çalışmaya başlayan çift, şimdilerde müşterilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

"Sade bir törenle nikahlandık ve sadece ailelerimiz vardı"

Gamze Kayıran (28), AA muhabirine, üniversitede okurken bölümlerindeki işleri yapmayı düşündüklerini ancak hayallerinde hep bir iş yeri açmak olduğunu söyledi.

Çok büyük para hedeflerinin olmadığını, kendilerini mutlu edecek bir iş yeri açmayıp düşündüklerini anlatan Kayıran, şöyle konuştu:

"Ailelerimiz tanıştı hemen nişanlandık ve sonrasında nikah oldu. Sade bir törenle nikahlandık ve sadece ailelerimiz vardı. Düğün olmaması için savaştık. 'Bizim mutluluğumuz mu daha önemli, düğün mü?' dedik. Bunu sürekli dile getirdik ancak hep 'olmaz, el ne der' dediler. Ancak bu savaşı biz kazandık. Düğün için ayırdığınız bütçeleri bize verin dedik. Bir düğün ne kadara mal oluyor hepsini hesapladık ve ailelerimiz fazla fazla destek oldu. Biraz da kendi birikimimiz vardı. Onları da ekleyip bu iş yerini açtık. Her şeyini kendimiz yaptık. Burası bambaşka bir dükkandı. Abdullah ile geceli gündüzlü çalıştık, bayağı uğraştık. Çok güzel bir duygu. Mutluyuz, huzurluyuz."

Kayıran, pandemi nedeniyle arkadaşlarının da düğün yapamadığını, kendilerinin çok doğru bir karar verdiklerini bu süreçte daha iyi anladıklarını, müşterilerinin dükkanı tanımasıyla işlerin daha da arttığını sözlerine ekledi.

- "Hayalimizde tatlı, çikolata dükkanı açmak vardı"

Abdullah Kayıran da (29) üniversiteyi bitirdikten sonra İzmir'de yaşamaya başladıklarını, okudukları bölümlerdeki işleri yapmak istemedikleri için kendi işletmelerini açmaya karar verdiklerini kaydetti.

Kayıran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bir gece düğün yapmak için bu kadar para harcamaya gerek olmadığını düşündük. Bunun gerginliği, parası ayrı bir olaydı. Ailelerimize konuyu açtık ve basit bir kız isteme töreni yapalım ve sonrasında da sade bir nikahla bu işi halledelim dedik. Bize harcayacağınız para ve düğünde gelen altınlarla biz bir iş kuralım daha sonra biz her şeyi kendimiz yapabiliriz dedik. Kendi geleceğimizi kendimiz inşa edelim dedik. Ailelerimiz de kabul etti. Hayalimizde tatlı, çikolata dükkanı açmak vardı. Sonunda açtık mutluyuz."

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 11:43

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Düğünleri için ayırdıkları parayla hayallerindeki iş yerini açtılar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin Seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, meslektaşları karantinaya alındı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan "Elif Sarı" hesabının kullanıcısı tutuklandı Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Leicester City, Jamie Vardy ile 3 yıllık sözleşme yeniledi Leicester City, Jamie Vardy ile 3 yıllık sözleşme yeniledi         
14:57
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor         
14:39
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de         
14:09
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı         
14:02
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu         
12:49
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı         
12:37
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur         
12:33
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti         
11:20
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı         
10:58
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi         
10:33
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın         
22:48
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 18:47:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Düğünleri için ayırdıkları parayla hayallerindeki iş yerini açtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei