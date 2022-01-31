Üye Girişi
Son dakika haberi! ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haberi! ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

31.01.2022 15:33
Son dakika haberi! ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberleri... ESENLER'de 5 katlı binanın çatı katında ailesiyle yaşayan Vehbi Elmas (62), evde yalnız olduğu sırada yangın çıktı.

ESENLER'de 5 katlı binanın çatı katında ailesiyle yaşayan Vehbi Elmas (62), evde yalnız olduğu sırada yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilendiği öğrenilen Elmas, hayatını kaybetti.

Esenler Nene Hatun Mahallesi 175 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında, saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İddiaya göre; yangın çıktığı sırada evde yalnız olduğu öğrenilen Vehbi Elmas (62), dumandan etkilendi. Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra alevlere müdahale etmek için çatı katına çıktı. Dairenin kapısını kıran vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, Vehbi Elmas'ın yerde yattığını fark etti. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Vehbi Elmas'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Elmas'ın cansız bedeninin olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi. Binanın önünde toplanan Elmas'ın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangına müdahale etmeye çalışan Sadık Kırdar, Yukarıdan sesler geldiğini fark ettik. Evde kimse yok diye biliyorduk. Eşim gidip baktığında dumanları görmüş. Kapıyı tekmeleyip açtım. Yoğun duman vardı, içeriye giremedim. İçeride olduğunu bilmiyordum. Oğlu ve komşular geldi. Hortumla yangına müdahale ettik. Çekyatın yandığını öğrendik. O da çıkmaya çalışırken yığılıp kalmış dedi.

Son dakika haberi! ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi! ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi! ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi! ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi! ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi! ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

YORUMLAR
500

Esenler, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:31 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak?
15:26 Öğretmen atamalarında eğlenceli anlar! Genç öğretmenin atandığı ili duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oo tam da mevsimi
15:24 Sanal evreni sarsan skandal! Metaverse lobisinde bekleyen kadın, 3 erkeğin tacizine uğradı
15:22 Eğlence ölümle bitti! Olimpia'nın yıldızı Ivan Torres'in eşi başından vuruldu
15:18 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Neriman sırrını Leyla'ya söylüyor
15:17 Jüri gözyaşlarına hakim olamadı! Suriyeli ressam, çakıl taşlarıyla çaresizliği anlattı
15:07 "Atadedeler" ismi ile anılan suç oluşumu çökertildi! Kendini istihbaratçı olarak tanıtmış
15:06 Yasak Elma'da bu hafta ne olacak? Yıldız rezil olacak mı?
15:02 CHP'li Özgür Özel, Trabzon'daki çocuğun görüntülerini izleyen Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisini açıkladı: Kanım dondu
14:51 Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 15:55:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement