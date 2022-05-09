Son dakika haber: Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu - Son Dakika
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Son dakika haber: Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu

09.05.2022 11:19

Son dakika gelişmesine göre Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu Kontrolden çıkan hafif ticari araç, akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarparak devrildi.

Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarparak devrildi. Kazada 5 kişilik aile faciadan saniyelerle kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mudurnu Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CMS 988 plakalı Ford marka hafif ticari araç, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması neticesinde devrildi. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralıların yardımına istasyon çalışanları ve çevredekiler koştu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 5 kişilik bir ailenin aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulması, istasyona dalması ve pompaya çarpıp devrilmesi yer alıyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber: Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu
Son dakika haber: Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu
Son dakika haber: Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu
Son dakika haber: Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu
Son dakika haber: Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu
Son dakika haber: Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu
Son dakika haber: Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu - Son Dakika


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